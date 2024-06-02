الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتابع منظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتنفيذ الإزالات الفورية وتطبيق الإجراءات الرادعة حيال المخالفات، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكل الممارسات غير القانونية حفاظًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة واستمرار تكثيف المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتعامل الفوري مع كل أشكال التعديات وإزالتها في المهد تزامنًا مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان عدم تكرار حالات التعدي، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة، لتلقي الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية، فضلًا عن متابعته اللحظية ملف التعديات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا على الصالح العام.

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