الطالبات يتصدرن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ (التفاصيل الكاملة)

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث حصد 10 طلاب وطالبات المراكز الأولى بتفوق.

نسبة نجاح 86.58%

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية هذا العام 86.58%، حيث تقدم للاختبار 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313، ونجح 52 ألفًا و822.

تفاصيل أوائل الشهادة الاعدادية

والطلاب الأوائل الحاصلون على 279.5 درجة كل من بسملة عصام عبدالفتاح محمود، مدرسة سيدي غازي الإعدادية،، وحبيبة شريف عبدالحفيظ عبدالحميد، مدرسة الخوالد الإعدادية بسيدي سالم، ونبيلة علاء السيد براري مدرسة الحامول لغات، وروان أحمد حسن عثمان مدرسة صالح الشرنوبي إدارة بلطيم،ونعمة عبدالمنعم أحمد مدرسة السعيدية بنات القديمة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومريم جبارة رحب بسيوني مدرسة الحامول للغات بإدارة الحامول، وحصلت على مجموع 279.25 درجة كل من أسماء أشرف عبد الحفيظ شكر مدرسة البكاتوش الإعدادية، وأحمد رجب السعيد صالح مدرسة الشهيد محمد هاشم إدارة قلين التعليمية، ورمضان أحمد رمضان الدسوقي، مدرسة محمد هاشم بإدارة قلين التعليمية، ولقاء محمد فتح الله، مدرسة فوه الإعدادية التابعة لإدارة فوه التعلييمية.

أوائل الشهادة الإعدادية



‎وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفًا و822 طالبًا، بنسبة 86،5 %، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالبًا، تغيب منهم 4 طالبًا، وحضر منهم 1397 طالبًا، ونجح منهم 1373 طالبًا، بنسبة نجاح 98،5%، بالإضافة للشهادة الاعدادية منازل، تقدم 172 طالبًا، تغيب منهم21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125، بنسبة نجاح 82،5%.

