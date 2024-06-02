الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

25 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز بديرمواس بالمنيا

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بديرمواس بالمنيا

نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات والالتزام بالأسعار الجديدة والالتزام بمواعيد التشفيل، أسفرت عن ضبط وتحرير25 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

كان الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، يرافقه أحمد ثابت، نائب رئيس المركز، والمدينة والدكتور أبوالدهب عبدالعظيم، مدير عام إدارة تموين ديرمواس، قد قاد حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية بديرمواس لمتابعة الالتزام بالمواصفات والأسعار ومتابعة جودة رغيف الخبز وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت ما بين ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل وتصرف في (5 أجولة دقيق) وعدم وجود ميزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية على مخابز المنيا 

كما قامت الوحدات المحلية القروية (تل بني عمران، كفرخزام، بني حرام، نزلة البدرمان، دلجا) بقيادة رؤساء القرى ومديري إدارات التموين بحملات تموينية للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية وضبط الأسواق والأسعار، وفرض الانضباط التمويني على الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي؛ حرصًا على صحة المواطنين وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر رغيف الخبز ليصبح 20 قرشًا، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في هذه الحملات لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وكل أشكال الاحتكار والغش التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
المنيا التموين حملة المخابز الأسعار الجديدة مخالفة

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