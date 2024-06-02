الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موفدا قطاع المعاهد والوكيل الثقافي بالإسكندرية يتابعان امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية

تابعت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، يرافقها منير حسني، من قطاع المعاهد الأزهرية، الموفدان من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، اليوم الأحد، بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث تفقدا لجنتي بنين أبو العيون، وفتيات سيدي بشر، التابعتين لإدارة المنتزه.

وتابع  أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط.

وخلال متابعته، شدد "جاويش" على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن إلى مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر.

 وأكد على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية أمس، وبدأت بطلاب القسم العلمي، الذين أدَّوا امتحانهم في مادتيِّ الفقه والحديث، في حين يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانهم اليوم في مادتي: الفقه، والإنشاء، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية 2613 طالبًا وطالبة.

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قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الثانوية الأزهرية طلاب القسم الأدبي الإسكندرية الازهرية

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