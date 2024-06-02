الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احصل عليها الأن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ على الدستور

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

ينشر موقع "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ وذلك عقب اعتمادها رسميا من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وذلك بنسبة نجاح 86.5%، وذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ

وللحصول علي النتيجة بالإسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الاتي  https://kg.Kfsedu.gov.eg     

 نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ

وقد ‎أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لإمتحان  الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفًا و822 طالبًا، بنسبة 86،5 %، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالبًا، تغيب منهم 4 طالبًا، وحضر منهم 1397 طالبًا، ونجح منهم 1373 طالبًا، بنسبة نجاح  98،5%، بالإضافة للشهادة الاعدادية منازل، تقدم 172 طالبًا، تغيب منهم21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125، بنسبة نجاح 82،5.

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كما ‎ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وقد ‎أضاف محافظ كفرالشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي " قلين، بيلا، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، سيدى غازى، الحامول، فوه، سيدى سالم، بلطيم، الرياض، برج البرلس، مطوبس.

فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بكفر الشيخ إلكترونيا حتى 30 يونيو.           
 

وفي وقت سابق أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وحتي 30 يونيو للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويكون التسجيل إلكترونيا كالآتي أولا: بالنسبة للمدارس الرسمية عربي  يتم التقديم عبر موقع مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login   

 ثانيا: بالنسبة للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة يكون التقديم من خلال موقع المديرية https://kg.  Kfsedu.gov.eg    
ويشترط أن يكون سن المتقدم أربع سنوات يتم حساب السن في أول أكتوبر 2024، وعقب القبول المبدئي للطالب تتاح بياناته لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة قبول ابنه من خلال موقع التقديم ذاته ومن ثم التوجه للمدرسة لتقديم الملف الورقي للجنة الفحص التي تتأكد بدورها من استيفائه وبالتالي القبول النهائي للطالب.

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