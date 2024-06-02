الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتفصيل| كيفية ورابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي اهتمام الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على كارت الخدمات ولكن يجب إجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة.

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الالكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

اضغط هنا للاستعلام عن  النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة. 

اكتب الرقم القومي اضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 

الكشف الطبي للمعاقين 2024

يتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة وشدتها.

اضغط هنا لحجز موعد من أجل إجراء الكشف الطبي للمعاقين.

ادخل البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القوم

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من  الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية،  كذلك زيادة فرص التعيين ضمن  نسبة الـ5% من عدد العاملين.

والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،  والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل  والمواصلات. 

 كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والاماكن الاثرية مجانا. 

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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