خلال 24 ساعة.. تداول 55 سفينة بضائع عامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن بينما غادره 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

حركة الصادرات

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40961 طنا، تشمل 826 طن ملح معبأ و3780 طن مولاس و600 طن بودرة جبس و4200 طن علف بنجر و450 طن أسمنت معبأ و12547 طن كلينكر و18558 طن بضائع متنوعة.

تفاصيل الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64543 طنا، تشمل 19628 طن قمح و17500 طن ذرة و9228 طن حديد و659 طن خشب زان و17048 طن خردة و480 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1907 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1234 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18888 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187114 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1180 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4946 حركة.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير، زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.