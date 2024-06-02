حبس البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية؛ بحبس البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وعرضها على الطب الشرعي وإجراء تحليل المخدرات لها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على نستون

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر سمية نستون؛ لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بث البلوجر سمية نستون، لها معلومات جنائية، مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.