الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية موعد مباراة منتخب مصر القادمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ستجمع المباراة المرتقبة بين مصر وبوركينا فاسو في إطار الجولة الثالثة من التصفيات، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة يوم الخميس، 6 يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والدوحة، وفي الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتنافس منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتضم هذه المجموعة أيضًا منتخبي جيبوتي وسيراليون واليكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.

المركز

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

الفارق

النقاط

1مصر22008086
2بوركينا فاسو21104134
3غينيا بيساو21102114
4سيراليون201102-21
5إثيوبيا201103-31
6جيبوتي200207-70

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المباراة ضد بوركينا فاسو، وتضمنت الأسماء التالية:

حراسة المرمى

  • محمد الشناوي
  • مصطفى شوبير
  • محمد عواد
  • مهدي سليمان

خط الدفاع

  • محمد عبد المنعم
  • رامي ربيعة
  • ياسر إبراهيم
  • أحمد رمضان بيكهام
  • محمد هاني
  • أكرم توفيق
  • محمد حمدي
  • أحمد فتوح

خط الوسط

  • مروان عطية
  • حمدي فتحي
  • أحمد نبيل كوكا
  • إمام عاشور
  • أحمد سيد زيزو
  • ناصر ماهر
  • مصطفى فتحي
  • محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم

  • مصطفى محمد
  • محمد الشامي
  • أحمد أمين أوفا
  • محمد شريف
  • محمد صلاح

جدول مباريات كأس مصر اليوم الأحد 2-6-2024

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو بتصفيات كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة 

ستنقل مجموعة قنوات بين سبورت المباراة حصريًا، حيث أنها تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام بوركينا فاسو

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