"آلة انتصار".. كيف احتفت صحف العالم بفوز ريال مدريد بلقب دورى الأبطال؟

احتفلت الصحف العالمية بتتويج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن".

وسجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الصحف العالمية تبرز تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا"، التي عنونت "آلة انتصار.. ليحفظ الله الملك"، مُضيفة: "ريال مدريد يخطف لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، عقب فوز مثير أمام بروسيا دورتموند".

وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة عنوان "وداعية كروس"، مُشيرة إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا كانت المباراة الأخيرة للنجم الألماني توني كروس مع ريال مدريد، وسط تصفيق كبير من الجماهير بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم.

صحيفة "ماركا"

فيما خرجت صحيفة "آس"، بعنوان "الخالدون"، مُضيفة: "ريال مدريد يُعزز رقمه القياسي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه".

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 15 لقبًا، متفوقًا على ميلان الإيطالي المتوّج باللقب 7 مرات.

صحيفة "آس"

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد عنونت "مرة أخرى! ريال مدريد بطل التشامبيونزليج"، مُضيفة: " ريال مدريد عانى ضد دورتموند في الشوط الأول الذي وصفته بـ”الشوط المُفاجيء”، ولكنه نجح في خطف اللقب في النهاية".

وأشارت الصحيفة إلى رباعي ريال مدريد الذين حصدوا لقب دوري الأبطال للمرة السادسة في مسيرتهم الكروية، وهم: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، توني كروس ولوكا مورديتش.

وانضم رباعي ريال مدريد إلى القائمة التي تضم الأسطورة خينتو؛ نظرًا لأنهم الخماسي الوحيد الذي حقق 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا في مسيرتهم الكروية عبر تاريخ المسابقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، إذ عنونت "القصة الأبدية"، مُضيفة: "ريال مدريد يحصد لقب دوري أبطال أوروبا المُفضّل لديه، بعد فوز مُثير أمام بروسيا دورتموند في المباراة النهائية".

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن إيدين تيرزيك، مدرب دورتموند، فاز بالمعركة التكتيكية ضد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، منذ بداية اللقاء، ولكن النادي الملكي يتوّج باللقب؛ لأنه الفريق الأكثر فوزًا سواء لعب بشكل جيد أو سيء، أو بمُعاونة الحكم -حسب وصف الصحيفة-.

صحيفة "سبورت"

من جانبها، أشادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأداء لاعبي بروسيا دورتموند وتألقهم أمام ريال مدريد في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن لم يحالفهم الحظ في النهاية.

وأشارت الصحيفة إلى الإنجاز الذي حققه دورتموند، الذي تأهل للمباراة النهائية بمسماه الحديث 3 مرات، حقق اللقب في موسم 1996-1997، وخسر نهائي البطولة في موسم 2012-2013 أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، ومن ثم خسر أمام ريال مدريد في موسم 2023-2024 بهدفين دون رد.

واتفقت مجلة "كيكر" الألمانية مع نظيرتها السابقة، إذ أشادت أيضًا بأداء دورتموند، مؤكدة أن الفريق سنحت له الفرص الأفضل في الشوط الأول، ولكن ريال مدريد فاز بسبب تألق لاعبه المخضرم توني كروس الذي لعب بإتقان الركلة الركنية التي جاء منها الهدف الأول، ليفقد دورتموند القدرة على العودة إلى اللقاء.

في حين جاءت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعنوان "غير قابلون للمس"، مُضيفة: "ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، على حساب دورتموند".

وأشارت الصحيفة، إلى أن توني كروس فاز باللقب للمرة السادسة، ليكون ذلك هو الوداع المثالي لقميص النادي الملكي.