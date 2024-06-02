الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدارس بورسعيد تواصل استقبال الطلاب لتنفيذ مبادرة "متعة التعلم"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مدارس المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في اليوم الثاني من بدء تنفيذ مبادرة "متعة التعلم" التي انطلقت أمس السبت، في ١٥ مدرسة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وإلقاء الشعر، والحاسب الآلي.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتوفير مناخ آمن للطلاب لتنفيذ مبادرة "متعة التعلم" لممارسة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجَّه بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة خلال العطلة الصيفية، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم للطلاب خلال المبادرة.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن عن تخصيص مليون جنيه؛ لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، التي تتضمن الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، التي تضم 15 مدرسة على مستوى المحافظة بكل إدارة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية ورعاية الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد بورسعيد مبادرة مدارس

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