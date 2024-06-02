الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" يترأس وفدًا يضم 35 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج

د. محمد عزت
د. محمد عزت

 أوفدت وزارة الأوقاف 35 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1445هــ، ويضم الوفد 25 إمامًا وعشر واعظات، في إطار الدور التثقيفي والتنويري والدعوي لوزارة الأوقاف، والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم، وذلك على النحو التالي: 

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بعثة وزارة الداخلية

أولا: الأئمة 
1. د/ محمد عزت محمد محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - رئيس بعثة الأوقاف - (مسئول المجموعة)
2. د/ أسامة فخري فكري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
3. د/ خالد أبوالعز أبواليزيد سرحان - المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.
4. أحمد محمد راشد محمد - كفرالشيخ
5. محمد السعيد محمد الساعي - الغربية
6. أيمن أبوالنصر أبوالنصر أحمد - القاهرة
7. عمر عبدالصمد علي أحمد - قنا
8. عيد شحاتة عويس عبدالمجيد - بني سويف
9. سعيد علي عبد السلام أبوالعلا - أسيوط
10. أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج
11. محمد أحمد سليمان محمد مصطفى - الإسماعيلية
12. محمد علي محمد الشاذلي - جنوب سيناء
13. محمد زكي يوسف البربري - واعظ بوزارة الداخلية
ثانيا: الواعظات
14. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم - الجيزة
15. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية
16. محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية
17. سلوى أحمد عبدالله عبدالرحمن - الإسكندرية
18. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة
19. منال عبدالمجيد محمود المسلاوي - الجيزة

بعثة وزارة التضامن الاجتماعي

أولا: الأئمة
20. جمال عبدالعزيز عثمان عبدالعزيز - عضو بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - (مسئول المجموعة)
21. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي - البحيرة
22. صالح أبو القاسم صالح حسين - بني سويف
23. عيد علي خليفة حسن - أسيوط
ثانيا: الواعظات
24. مها سيد الدسوقي سيد سيد سحاب - القاهرة
25. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم - القاهرة
26. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة
27. نبيلة محمد جلال محمد الغضبان - جنوب سيناء

بعثة وزارة السياحة والآثار

28. د/ عمرو محمد عبدالغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - (مسئول المجموعة)
29. د/ محمد عوض محمد علي منصور - بورسعيد
30. د/ محمود حسن محمود حسن - أسيوط
31. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية
32. حسن محمد عبدالمعبود محمد - القاهرة
33. محمود صادق حرز الله عبد القوي - بني سويف
34. فودة السيد أحمد فودة - القاهرة 
35. أحمد عبدالهادي علي محمد حيدة - القاهرة

وزارة الأوقاف بعثه الحج الدور التثقيفي التنويري والدعوي لوزارة الأوقاف حجاج بيت الله الحرام

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