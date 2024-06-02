لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 514 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

أعلنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 514 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، ورفع 47 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وشددت على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.