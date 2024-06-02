الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 514 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

أعلنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 514 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية،  ورفع 47 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وشددت على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الدراجات النارية ارتداء الخوذة

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