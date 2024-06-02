متي ينتهي التقديم للصف الأول الإبتدائي 2024

مع دخول شهر يونيو 2024، ازداد البحث عن موعد انتهاء التقديم بالمدارس الصف الاول الابتدائي 2024 عبر محرك البحث جوجل، حيث بدأ التقديم أمس السبت 1 يونيو التقديم للصف الاول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لمدة شهر مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.



ضوابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، والتي جاءت كالتالي:

1- لابد أن الطفل المتقدم يكون عمره ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

2- يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة.

3- لابد أن يراعي ولي الأمر كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني.

4- القبول الأساسي للطفل يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات وليس عند التقديم إلكترونيا فقط.

5- على ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حسب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024.

6- يتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الإلكتروني ويتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعمل مقابلة له.

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2024

واكدت وزارة التربية والتعليم أن اخر موعد للتقديم للصف الاول الابتدائي 2024 يكون يوم 30 يونيو 2024 الجاري، موضحة رابط التقديم الإلكتروني التي يمكن لولي الأمر التسجيل من خلاله

https://moe.gov.eg//

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