الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 أرقام قياسية حققها ريال مدريد بعد التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق نادي ريال مدريد الإسباني العديد من الأرقام القياسية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

وتغلّب فريق ريال مدريد الإسباني على منافسه بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وسجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة، ليحصد النادي الملكي لقب دوري أبطال أوروبا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أرقام قياسية حققها ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري الأبطال

"الدستور" يستعرض لكم الأرقام القياسية التي حققها ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

1- نجح فريق ريال مدريد في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 15 لقبًا، متفوقًا على ميلان الإيطالي المتوّج باللقب 7 مرات.

2- أصبح أول فريق يحصد لقب دوري الأبطال 15 مرة في تاريخه، من أصل 18 نهائي خاض فيها المباراة النهائية.

3- كذلك حقق ريال مدريد اللقب في 10 من آخر 11 مرة وصل فيها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 1966.  

4- حصد ريال مدريد لقب دوري الأبطال دون خسارة أي مباراة لأول مرة في تاريخه، ويصبح ثاني فريق إسباني يحرز اللقب دون خسارة بعد برشلونة في موسم 2005-2006. 

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5- أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يتوج بـ5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وذلك من أصل 6 مرات خاض فيها نهائي دوري أبطال أوروبا كمدير فني.

6- أصبح أنشيلوتي ثالث مدرب يتوج بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع فريق واحد، بعد بوب بيسلي مع ليفربول، وزين الدين زيدان مع ريال مدريد. 

7- انضم رباعي ريال مدريد، وهم: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، توني كروس ولوكا مورديتش، إلى القائمة التي تضم الأسطورة خينتو؛ نظرًا لأنهم الخماسي الوحيد الذي حقق 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا في مسيرتهم الكروية عبر تاريخ المسابقة.

8- أصبح براهيم دياز رابع لاعب مغربي يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد منير حدادي مع برشلونة في 2015، أشرف حكيمي مع ريال مدريد عام 2018، وحكيم زياش مع تشيلسي عام 2021.

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