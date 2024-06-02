أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن بدء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة استعداداتها لاستقبال عيد الاضحي المبارك لعام 2024، حيث تم تكليف قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة؛ لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة، وضرورة تفعيل كل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات؛ لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع.

كما شدد على ضرورة الرقابة الصحية على محلات اللحوم ولضمان جودة وصلاحية السلع واللحوم المعروضة حرصًا على صحة وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة - التموين - الطب البيطري - شرطة التموين - البيئة - الوحدات المحلية)؛ لضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكل المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الافراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والالبان والاسماك وكذا تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافه الى إتخاذ التدابير اللازمه لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الإحتياجات للمواطنين.

استعدادات عيد الأضحى بالدقهلية

كما وجَّه مختار، برفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا،كما أكد المحافظ على ضرورة رفع استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الادويه والامصال اللازمة للحالات الطارئة لا قدر الله،فضلا عن تمركز سيارات الاسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لاية طوارئ وايضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدى للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث.

وكذا استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع اية طوارئ،،واكد المحافظ على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع انحاء المحافظة لاستقبال الرواد وضرورة قيام رؤساء الوحدات المحليه خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامه والمتابعه المستمرة للإزاله الفوريه لأيه تعديات على الإراضى الزراعيه أوأملاك الدوله أوطرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونيه والإداريه حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابه الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى إوإهمال

واشار "مختار" الى انه تم تكليف رئيس مدينة جمصة ان تكون المدينة فى ابهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ وتمركز الاسعاف علية للتجاوب الفورى مع الطوارئ هذا فضلا عن قيام ادارة المرور مع ادارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين فورًا.