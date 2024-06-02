الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الإسرائيلي: إعادة المواطنين المحتجزين بصفقة يحمي المصالح الأمنية للبلاد

إسحاق هرتسوج
إسحاق هرتسوج

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، أنه يجب إعادة  المواطنين الإسرائيليين إلى وطنهم كجزء من صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل.

دعم نتنياهو وحكومته لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن

وكان الرئيس الإسرائيلي، قال: إنه سيمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "بعد خطاب الرئيس بايدن، أخبرت رئيس الوزراء أنني سأمنحه والحكومة الدعم للصفقة التي سيعقدونها لإطلاق سراح المحتجزين".

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