الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى كلية الآداب

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أجرى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بكلية الآداب لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرازق الكومي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العربي، منسق عام البرامج المميزة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته انتظام أعمال الامتحانات بالكلية، مشيدا بتوفير أجواء ملائمة للطلاب لإجراء اختباراتهم في سهولة ويسر، وتواجد عدد كاف من الملاحظين والمراقبين باللجان الامتحانية.

توفير كل أشكال الدعم للطلاب والتوجيه بسرعة إنهاء أعمال التصحيح

حرص رئيس الجامعة خلال جولته على تبادل الحديث مع الطلاب، حول مدى تهيئة المناخ الملائم لهم داخل اللجان، وتوفير كل أشكال الدعم لهم، موجها بضرورة إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولا بأول وإعلان النتائج فور إنهاء الامتحانات.

أكد الدكتور محمد حسين أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة كان قد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بكليات الجامعة المختلفة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوافر كل الخدمات اللوجستية للطلاب.

الكلية تلتزم بكل المعايير والإجراءات المنظمة للاختبارات

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح المصري أن الكلية تلتزم بكل المعايير والإجراءات المنظمة للاختبارات منذ اليوم الأول لبدايتها، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات أو معوقات تعوق سير الاختبارات بالكلية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب أجواء ملائمة الملاحظين والمراقبين أعضاء هيئة التدريس بالكلية

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