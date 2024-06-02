الأحد 02 يونيو 2024
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الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة الرماية إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع

جريدة الدستور

نشرت  الهيئة القومية للأنفاق تصويرًا جويًا لمحطة الرماية، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، حيث يعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية + 1 سطحية + 1 علوية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب- كونكورد– بتروجيت– حسن علام للإنشاءات)، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

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ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه.

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يختلف الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة عن بقية خطوط مترو القاهرة الكبرى، حيث يجري تنفيذ حوائط زجاجية على أرصفة المحطات، وذلك بخلاف حفر مسارات القطارات في نفقين منفصلين، نفق لكل اتجاه، على غرار خطوط المترو بالعواصم الأوروبية.

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