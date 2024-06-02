الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 متهمين أشعلوا النيران في سيارة بالبحيرة

متهمين
متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة بنشوب حريق بسيارة ملاكى ملك (نجار موبيليا- مقيم بدائرة المركز) حال توقفها أسفل منزله بدائرة المركز، حيث تم إخماده دون حدوث ثمة إصابات ونتج عن ذلك احتراق السيارة بالكامل.

وبالفحص تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة المركز).

وبمواجهتهم، اعترفوا بتحريض أحدهم للآخرين بارتكاب الواقعة وقيامهما بسكب مادة مشتعلة وإضرام النيران بها، بسبب خلافات مالية مع المُبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة أبوالمطامير مديرية أمن البحيرة حريق

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