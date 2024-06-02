"خارجية النواب" تؤكد أهمية انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى ظل التحديات الإقليمية

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، لمناقشة قضايا الأمن القومي في ظل تصاعد الأوضاع الإقليمية في الدول العربية وعلى رأسها فلسطين.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "إن تلك المرحلة تتطلب موقفًا وطنيًا داعمًا للدولة المصرية في مواجهة هذه التحديات، مع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

رفض سيناريوهات التهجير

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ في رفض سيناريوهات التهجير التي تنفذها دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب مقترحات من المشاركين بالحوار الوطني لدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، ودعمها القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

دعم مصر الشعب الفلسطيني

واختتمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار بالتأكيد على دعم مصر الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحياة وتحقيق دولته المستقلة، وكذلك مواجهة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، والتي تخالف وتنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية، وتشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي المصري.