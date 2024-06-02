إطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل

أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية

وكان حزب الله نفذ، اليوم الأحد، هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وتابع: استهدفنا أيضًا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية، وإصابة الأهداف بدقة ووقوع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.