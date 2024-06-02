الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

لينك موقع تقديم الصف
لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لذلك على أن تلحق عملية تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 الإلكترونية، تقديم ملف ورقي للمدرسة به كل الاوراق التي حددته الوزارة بعد قبول الطالب في أحد المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024. 

كم عمر قبول أولى ابتدائي 1445؟

عمر قبول اول ابتدائي 1445 – 2024 تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويبدأ من 6 لـ 9 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للطفل الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية.

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالعام الجديد 2024/2025

هل تم فتح التقديم للصف الاول الابتدائي؟

تم أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024، فتح التقديم للصف الاول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2024 -2025  بالمدارس «الرسمي والرسمي لغات»، على أن يستمر التقديم حتى 30 يونيو الجاري.

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

توفر وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وبعد الدخول عبر منصة تقديم أولى ابتدائي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، اتبع الخطوات التالية: 

  • سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  • ثم أدخل الرقم القومي.
  • ادخل كلمة المرور.
  • اختر أيقونة الطلبات.
  • اختر نوعية المدرسة للتسجيل.
  • اضغط على بدء التسجيل.
  • أدخل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان.
  • سجل الرغبات بحسب المدارس المتاحة.
  • اضغط حفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي 2025 

تبدأ مرحلة تقديم الاوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي 2025  بعد قبول الطالب بالمدرسة والذي يستطيع الطالب التأكد منها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويتم تجهيز الملف الورقي لتقديمه بالمدرسة التي تم قبول الطالب بها، وتضم 

  • تقديم شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها.
  • صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية).
  • 8 صور مقاس 4×6 للتلميذ.
  • طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة.
  • الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل.
  • ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.
  • وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذ، وفي حالة عدم وجود وصل كهرباء أو مياه يمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع.
  • حافظة بلاستيك.

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