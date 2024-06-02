الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ بنسبة نجاح 86.5%

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024م بنسبة نجاح 86.5%، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالمقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

‎وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفًا و822 طالبًا، بنسبة 86.5%، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالب، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالبًا، ونجح منهم 1373 طالبًا، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية منازل، تقدم 172 طالبًا، تغيب منهم 21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125، بنسبة نجاح 82.5%.

محافظ كفرالشيخ يهنئ الطلاب

ووجّه محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

txt

دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

‎وأضاف أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي: "قلين، بيلا، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، سيدى غازى، الحامول، فوه، سيدى سالم، بلطيم، الرياض، برج البرلس، مطوبس".

ومؤخرا، أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024/ 2025، لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login، وذلك في الفترة من 1/6/2024 حتى 30/6/2024 لمن أتم (6 سنوات) في أول أكتوبر 2024م، حيث يقوم ولي الأمر بالتسجيل على الموقع ثم متابعة الموقع ذاته لمعرفة نتيجة القبول المبدئي للطالب.

الشهادة الاعدادية نتيجة الإعدادية تعليم كفر الشيخ طلاب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

خلال ساعات.. احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بكفر الشيخ.. فتح باب القبول رسميًا

خلال عهد الرئيس السيسي.. إنجازات القطاع الصحي "تتحدث عن نفسها" في كفر الشيخ

ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ: انتهاء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى

محافظ كفرالشيخ يكشف خطة تطوير الأسواق العشوائية

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح