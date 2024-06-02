اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ بنسبة نجاح 86.5%

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024م بنسبة نجاح 86.5%، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالمقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

‎وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفًا و822 طالبًا، بنسبة 86.5%، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالب، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالبًا، ونجح منهم 1373 طالبًا، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية منازل، تقدم 172 طالبًا، تغيب منهم 21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125، بنسبة نجاح 82.5%.

محافظ كفرالشيخ يهنئ الطلاب

ووجّه محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

‎وأضاف أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي: "قلين، بيلا، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، سيدى غازى، الحامول، فوه، سيدى سالم، بلطيم، الرياض، برج البرلس، مطوبس".

ومؤخرا، أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024/ 2025، لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login، وذلك في الفترة من 1/6/2024 حتى 30/6/2024 لمن أتم (6 سنوات) في أول أكتوبر 2024م، حيث يقوم ولي الأمر بالتسجيل على الموقع ثم متابعة الموقع ذاته لمعرفة نتيجة القبول المبدئي للطالب.