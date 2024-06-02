الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محسب: الدولة حريصة على تغليب الحوار والتفاوض للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص مصر على تغليب الحوار والتفاوض من أجل إنهاء هذا الصراع الذي باتت يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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وقال "محسب"، إنه تم صياغة ورقة مبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معًا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، من شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة،  وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم، موضحا أن هذه المبادئ حال التوافق عليها يمكن اعتبارها  خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة، وبدء مرحلة جديدة من التفاوض لإيجاد حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحفظ حق كل فلسطيني في أن  يعيش في دولته المستقلة، ويتمتع بحقوقه كباقي شعوب العالم.

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كما شدد عضو مجلس النواب علي أهمية الجهود المصرية المبذولة علي عدد من المستويات من بينها إدخال مئات الشاحنات للنازحين الفلسطينيين، فضلا عن العمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى تدفع نحو إطلاق نار شامل ومستدام فى غزة، كذلك ملاحقة إسرائيل على جرائمها فى المحافل الإقليمية والدولية، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.

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وأشار النائب أيمن محسب، إلى أهمية الاجتماع الذي تستضيفه مصر اليوم، والذي يضم  مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمشاركة مصرية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، فى ظل الرفض المصرى الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية وتمسك مصر بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلية من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح البرى كى تستأنف تشغيل المعبر من الجانب المصرى، مشددا علي ضرورة توفير مسار أمن لدخول المساعدات لمواجهة شبح الجوع الذي بات يهدد القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة، كذلك توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع.

وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار قطاع غزة جيش الاحتلال

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