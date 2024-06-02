الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: رصف 7 شوارع رئيسية ضمن الخطة الاستثمارية فى منفلوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن شوارع مدينة منفلوط شهدت طفرة في أعمال التطوير بالشوارع والميادين خاصة التي تم نهو أعمال البنية التحتية بها كتوصيل (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الإنترنت) وغيرها.

وتم رصف 7 شوارع رئيسية وميدان، فضلًا عن تحديد الأرصفة ودهان البلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/ 2024 ووفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

تسهيل الحركة المرورية

وأكد اللواء عصام سعد العمل على تسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين داخل مدينة منفلوط، على أن يتم استكمال باقي الشوارع خلال الخطط المقبلة، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جارٍ رصف شارع المستشفى المركزي عقب رصف شارع الجبش وميدان القلعة بوسط المدينة، فضلًا عن الانتهاء من رصف شوارع (عمر بن الخطاب وأبوهريرة وجمال عبدالناصر والكاشف) خلال الأيام الأخيرة، بخلاف رصف شوارع وتفرعات جناين أيوب وشارع البنك الأهلي المصري، وذلك بإشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف.

وأشار إلى متابعة مراحل العمل للاطمئنان على مطابقة المواصفات والمعايير المقررة، حيث تم تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده، ووضع التربة الزلطية وورش الطريق بمادة المازوت، ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شوارع مدينة منفلوط نهو أعمال البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت

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