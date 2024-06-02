الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع استمرار الموجة الحارة.. رفع الراية الخضراء بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

واصلت شواطئ الإسكندرية رفع الراية الخضراء بالقطاعين الشرقي والغربي، تزامنًا مع الموجة الحارة في مختلف أنحاء البلاد، ما يجعل البحر في حالة استقرار وهدوء في الأمواج.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن حالة البحر تشهد هدوءًا في الأمواج مع رفع الرايات الخضراء بكافة الشواطئ، لافتة إلى أن درجة الحرارة اليوم 33 درجة مئوية.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن طقس اليوم هو فرصة جاذبة لمحبي الاستمتاع بالسباحة خلال هدوء الأمواج، وقضاء الأسر والعائلات أوقاتا ممتعة بشواطئ الإسكندرية الممتدة على ساحل عروس المتوسط شرقًا وغربًا.

استعدادات شواطئ الإسكندرية 

واستعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال المواطنين بفصل الصيف، حيث تتراوح أسعار تذاكر الشواطئ بين 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ، واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية.

وتشمل شواطئ الإسكندرية شاطئا مجانيا، هو سيد درويش بالأنفوشي، وشواطئ عامة بسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات وعددها 4 شواطئ، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات لتذكرة الدخول وعددها 26 شاطئًا، كما تشمل الشواطئ المميزة بسعر 15 جنيهًا وعددها 16 شاطئًا، وشواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا وعددها 5 شواطئ، أما شاطئ النخيل فينقسم إلى عدة مناطق، وأسعار رسوم الدخول: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيهًا، VIP بسعر 50 جنيهًا.

وأكدت مصايف الإسكندرية عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرض الإكراميات يتم تواصل المواطنين مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العاملين بالشواطئ، كما شددت على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ، التي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ، وعدم دخول أي مشروبات كحولية أو مواد مخدرة على الشواطئ، وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية.

شواطئ الإسكندرية الراية الخضراء هدوء في الأمواج مصايف الإسكندرية عروس المتوسط

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