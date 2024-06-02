تفاصيل فتح باب التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب المعاهد والجامعات بـ"مياه سوهاج"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن فتح باب التسجيل على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg، لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الهندسة والمعاهد الهندسية بجميع أقسامها وكلية العلوم بجميع أقسامها وكلية الآداب قسم إعلام، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضحا أن التدريب يستمر فى الفترة من 15 يوليو 2023 حتى 15 سبتمبر من العام الجارى.

تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب، أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم فى المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وانه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه.

وكذلك تدريب طلاب كلية الهندسة والمعاهد الهندسية على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تدريب طلاب كلية الآداب قسم الاعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة.

محطتان تحصلان على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM"

في سياق آخر، حصلت محطة رفع صرف صحى أم دومة التي تبلغ طاقتها التصميمية 15206 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى يبلغ طولها 7799 متر ومحطة رفع صرف صحى الحلاقى التي تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى يبلغ طولها 5173 متر على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".

كما تم تجديد الشهادة للمرة الثانية لمحطة مياه المنشأة السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم وللمرة الأولى لمحطة مياه مزاتا المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

