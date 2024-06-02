الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باتشوكا المكسيكي يتوج بدورى أبطال كونكاكاف ويتأهل لكأس «إنتركونتيننتال»

باتشوكا المكسيكي
باتشوكا المكسيكي

توج فريق باتشوكا المكسيكي، بلقب دوري أبطال «كونكاكاف» 2024، وذلك عقب تغلبه على نظيره كولومبوس كرو الأمريكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما مساء السبت (فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة)، على ملعب (ستاديو هيدالجو) بمدينة باتشوكا.

افتتح الفنزويلي سولومون روندون، التسجيل في الدقيقة 12، ليضيف بعدها إيميليو رودريجز، الهدف الثاني في الدقيقة 32، قبل أن يعود روندون، ليحرز الهدف الثالث، في الدقيقة 67، ليحقق الفريق المكسيكي، لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وبذلك، حجز باتشوكا المكسيكي، مقعده في بطولة كأس «إنتركونتيننتال» للأندية لعام 2024، والتي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسينضم باتشوكا إلى قائمة الأندية المشاركة في كأس «إنتركونتيننتال» والتي تأهل لها أيضا كل من الأهلي، والعين الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وريال مدريد الإسباني، بينما سيكون المقعد الأخير محجوزا لبطل كوبا ليبرتادوريس.

وستقام كأس «إنتركونتيننتال» بشكل جديد، بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السابق، والذي تم تطبيقه منذ عام 2005.

نظام كأس «إنتركونتيننتال» 

ستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس «إنتركونتيننتال» بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأحد ناديي الأهلي أو العين الإماراتي، على أن تجرى المباراة على ملعب الأخير.

وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين، لمواجهة الفريق الآخر الذي تم إعفاءه من خوض الدور الأول (الأهلي أو العين)، في الدور الثاني للبطولة، على أن تقام المباراة على ملعب الفائز بمواجهة الأول.

وسيتأهل الفائز منهما، لمواجهة الفائز من مواجهة بطلي أمريكا الشمالية مع أمريكا الجنوبية، في الدور الإقصائي للبطولة.

وستقام مباراة الدور الإقصائي لكأس «إنتركونتيننتال» على ملعب محايد، في 14 ديسمبر المقبل، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر على ملعب محايد.

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