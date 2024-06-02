الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تابع حالة الطقس الأحد ٢ يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ٢ يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أن هذه الموجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء حتى يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

وأضافت، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ابرز الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس غدًا الإثنين 3 يونيو، إذ تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية، مع احتمالية إثارتها للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات خاصة علي المناطق المكشوفة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضحت الأرصاد أن الطقس من اليوم الأحد 2 يونيو إلى الأربعاء 5 من نفس الشهر، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، خلال الموجة الحارة 44 درجة على جنوب الصعيد، وتتراوح الموجة الحارة الجديدة من حارة إلى شديدة الحرارة، ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف الأنحاء، مع هدوء للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ حيث بلغت العظمى منها 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 26 كم/الساعة.

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