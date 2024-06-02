الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة

متهم
متهم

تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، ويتخذ من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة  السلام أول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم ضبطه.

وعثر بداخل الشقة المشار إليها على 40 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش- بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 خزينة وعدد من الطلقات - أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة- ميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2٫8 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن المواد المخدرة مديرية امن القاهرة قسم شرطة السلام

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