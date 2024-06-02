الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سحب 1301 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكترونى
الملصق الإلكترونى

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1301 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

ضبط سيدة بالإسكندرية بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر السوشيال ميديا

كشف ملابسات سرقة بائع مشروبات ساخنة للكهرباء بالقاهرة

خطة لتأمين حفل عمر خيرت بالقاهرة الجديدة (صور)

حقيقة اختفاء مواطن سعودى بالقاهرة

مصدر أمنى يرد على سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بالقاهرة

ضيوف الرحمن يعربون عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في "حج القرعة"

أول يونيو.. الداخلية تطلق المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

"الداخلية" تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح