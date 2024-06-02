الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بورصة الترشيحات تتسع.. مَن الأقرب إلى مقعد الرئيس الإيرانى؟

الرئيس الايراني السابق
الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، بترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024، خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل الشهر الماضي جراء حادث مروحية رئاسية رفقة مسئولين آخرين.

وسجل الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد (67 عاما) الأحد ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، سعيًا لاستعادة أعلى منصب سياسي في البلاد بعد مقتل إبراهيم رئيسي.

txt

باحث في الشأن الإيرانى: تنافس بين الجناح الإصلاحى والمحافظ على انتخابات طهران

أبرز المؤهلين للفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية

كذلك سجل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية، بجانب كل من مسعود بزشكيان وعلي رضا زاكاني وسيد أحمد رسولي نجاد وحبيب الله دهمرده وسيد محمد رضا ميرتاجوديني وفدا حسين ملكي وزهرة إلهيان ووحيد حقانيان حسب صحيفة “طهران تايمز”.

ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية حتى الآن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ تربطه علاقات قوية بالرئيس الإيراني المعتدل السابق حسن روحاني، وسبق ومنع من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي، وقد تعهد بمعالجة المشكلات الاقتصادية وحل مشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مع الحفاظ على دفاع قوي.

كذلك يوجد رئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، الذي ترشح أيضًا في عام 2021، ويحظى بخبرات اقتصادية واسعة قد تؤهله لتولي المنصب لكنه لا يحظى بدعم كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.

كذلك قد يكون الرئيس المؤقت للبلاد الحالي محمد مخبر، هو المرشح الأوفر حظًا لأنه شوهد وهو يلتقي بخامنئي، فقد كان نائبا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي وكان من المقربين له وللمرشد علي خامنئي ويحظى بثقة ودعم الحرس الثوري الإيراني أيضا.

 أيضا يعتبر الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي مرشحا محتملا، ولكن وضعه مثل أحمدي نجاد، فإذا سمح له بالترشح فسيترشح لأنه كان هناك رفض من المرشد لترشحه، فهو من أبرز الشخصيات الإصلاحية وقاد تحولات مهمة خاصة التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي وحقق إنجازات قوية في العلاقات مع دول المنطقة.

txt

زعزعة الاستقرار.. هل تواجه ايران اضطرابًا عقب وفاة رئيسى؟

أجندة إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية في 28 يونيو الجاري خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي، الموالي لخامنئي، والذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي مع سبعة أشخاص آخرين.

وستغلق فترة تسجيل الترشح التي تستمر خمسة أيام يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام، فيما ستكون الحملة الانتخابية للمرشحين مختصرة للغية وتمتد لمدة أسبوعين قبل التصويت في أواخر يونيو الجاري.

txt

الأصولى المتشدد على رضا زاكانى يقرر خوض انتخابات الرئاسة فى إيران

انتخابات الرئاسة الإيرانية الرئاسة الإيرانية ابراهيم رئيسي محمود أحمدي نجاد إيران وحيد حقانيان على لاريجاني عبد الناصر همتي على خامنئي محمد مخبر محمد خاتمي

مواد متعلقة

آخرهم وحيد حقانيان.. أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية خلفًا لإبراهيم رئيسى

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

خلال 24 ساعة.. ترامب يجمع تبرعات قياسية بعد إدانته بـ34 تهمة

نيكي هيلي تثير الغضب بعبارات "اقضوا عليهم" على ذخائر جيش الاحتلال الإسرائيلي (صور)

آخر تطورات الأوضاع في السودان.. انتهاكات مستمرة للدعم السريع

اكتشاف مذهل.. جمجمة فرعونية تكشف علاج المصريين القدماء سرطان الدماغ

"عملية تطهير".. بوتين يقود حملة قوية لإعادة تنظيم الجيش الروسى

جائحة عالمية.. 300 مليون طفل يتعرضون سنويا للاستغلال الجنسي عبر الانترنت

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح