بورصة الترشيحات تتسع.. مَن الأقرب إلى مقعد الرئيس الإيرانى؟

أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، بترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024، خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل الشهر الماضي جراء حادث مروحية رئاسية رفقة مسئولين آخرين.

وسجل الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد (67 عاما) الأحد ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، سعيًا لاستعادة أعلى منصب سياسي في البلاد بعد مقتل إبراهيم رئيسي.

أبرز المؤهلين للفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية

كذلك سجل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية، بجانب كل من مسعود بزشكيان وعلي رضا زاكاني وسيد أحمد رسولي نجاد وحبيب الله دهمرده وسيد محمد رضا ميرتاجوديني وفدا حسين ملكي وزهرة إلهيان ووحيد حقانيان حسب صحيفة “طهران تايمز”.

ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية حتى الآن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ تربطه علاقات قوية بالرئيس الإيراني المعتدل السابق حسن روحاني، وسبق ومنع من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي، وقد تعهد بمعالجة المشكلات الاقتصادية وحل مشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مع الحفاظ على دفاع قوي.

كذلك يوجد رئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، الذي ترشح أيضًا في عام 2021، ويحظى بخبرات اقتصادية واسعة قد تؤهله لتولي المنصب لكنه لا يحظى بدعم كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.

كذلك قد يكون الرئيس المؤقت للبلاد الحالي محمد مخبر، هو المرشح الأوفر حظًا لأنه شوهد وهو يلتقي بخامنئي، فقد كان نائبا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي وكان من المقربين له وللمرشد علي خامنئي ويحظى بثقة ودعم الحرس الثوري الإيراني أيضا.

أيضا يعتبر الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي مرشحا محتملا، ولكن وضعه مثل أحمدي نجاد، فإذا سمح له بالترشح فسيترشح لأنه كان هناك رفض من المرشد لترشحه، فهو من أبرز الشخصيات الإصلاحية وقاد تحولات مهمة خاصة التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي وحقق إنجازات قوية في العلاقات مع دول المنطقة.

أجندة إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية في 28 يونيو الجاري خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي، الموالي لخامنئي، والذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي مع سبعة أشخاص آخرين.

وستغلق فترة تسجيل الترشح التي تستمر خمسة أيام يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام، فيما ستكون الحملة الانتخابية للمرشحين مختصرة للغية وتمتد لمدة أسبوعين قبل التصويت في أواخر يونيو الجاري.