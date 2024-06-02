الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

طلاب المرحلة الإعدادية
طلاب المرحلة الإعدادية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، اليوم الأحد، على أن يستمر التظلم على النتيجة لمدة 15 يوما فقط.

خطوات تقديم التظلمات 

وينشر "الدستور" في التقرير التالي بالإنفوجراف، خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث  يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

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"تعليم القاهرة": نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمدارس اليوم

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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