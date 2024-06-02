الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبور: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

المهندس أحمد صبور،
المهندس أحمد صبور،

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الصادرات المصرية.

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وأشار "صبور"، إلى أن إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، حيث إن تصنيع الحاصلات الزراعية يُضيف قيمة أكبر للمنتجات الخام، ممّا يؤدي إلى زيادة العائدات المالية للمزارعين ويُحفز على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، ممّا يُساهم في خفض معدلات البطالة ويُحسّن مستوى المعيشة.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء هذه المنطقة الحرة ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع الأغذية، مما يُساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة المنتجات المصرية، بجانب تعزيز الصادرات الزراعية، حيث تتيح المنطقة الحرة للشركات المصدرة إمكانية تصنيع المنتجات الزراعية وتخزينها وشحنها دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب، مما يقلل من التكاليف ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الزراعية في مختلف أنحاء العالم، مما يُساهم في زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكد النائب أحمد صبور أن المنطقة الحرة لتصنيع الحاصلات الزراعية تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في مصر، مما ينشط حركة التجارة ويُعزز التنمية الاقتصادية بشكل عام، فهذا المشروع يستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشيًا مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن  حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

المهندس أحمد صبور منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية المنطقة الصناعية عضو مجلس الشيوخ الحكومة

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