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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2 يونيو 2024

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد2 يونيو  2024  بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، ويراهن المتداولون  على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من المحتمل تخفض سعر الفائدة هذا العام بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأضعف الأخيرة لأن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية نصف كيلو 141،556.91ريال سعودي حوالي 37،748.51 دولار امريكي.      

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاحد 2 يونيو  2024

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

  • سجل اليوم الاحد سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 280.64 ريال سعودي بما يعادل 74.84 دولار أمريكي.
  • وناهز سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 257.26 ريال سعودي بما يعادل 68.60 دولار أمريكي.
  • وقدر سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 245.56 ريال سعودي بما يعادل 65.48 دولار أمريكي.
  • وحل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 210.48 ريال سعودي بما يعادل 56.13 دولار أمريكي.
  • ووصل سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 14 نحو 164.71 ريال سعودي بما يعادل 43.66 دولار أمريكي.
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أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 مايو 2024

سعر سبيكة الذهب في السعودية

  • كما سجل سبيكة ذهب 1 جرام اليوم الخميس في السعودية 308.71 ريال سعودي بما يعادل 82.32 دولار أمريكي.
  • وحلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 736.69 ريال سعودي بما يعادل 196.45 دولار أمريكي.
  • وسجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات في السعودية 1،459.35ريال سعودي بما يعادل 389.16 دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 10 جرامات في السعودية 2،885.02 ريال سعودي بما يعادل 769.34 دولار امريكي.
  • وسجل سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،730.75 ريال سعودي بما يعادل 1،528.20 دولار أمريكي.
  • وناهزت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،401.19 ريال سعودي بما يعادل 7،573.65 دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 141،556.91 ريال سعودي بما يعادل 37،748.51 دولار أمريكي.

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