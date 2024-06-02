انفجارات عنيفة بمستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي، بانفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلًا.

هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذه هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وأضاف "حزب الله"، أنه استهدف أيضًا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية، وإصابة الأهداف بدقة ووقوع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.