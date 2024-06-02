"البعثات التجارية للأردن": منتجات مصرية من القطاعين الخاص والحكومي تعبر الحدود لزيادة الصادرات

على مدار السنوات الماضية لم تنقطع رحلات البعثات التجارية المصرية إلى الأردن في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وعمان بما يتماشى مع قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسط توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني بضرورة العمل على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين الشقيقين في ظل التحديات الاقتصادية بالمنطقة والعالم.

البعثات التجارية المصرية والتي تضم عشرات الشركات المتخصصة في الصناعات المختلفة والتي يطلبها السوق الأردني تمثل حلقة وصل بين هذا السوق في إطار اعتباره سوقا وسطيا للعديد من الدول وخصوصا سوريا والعراق وفلسطين، فيما يحرص الجانبان على تعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين في ظل التحديات الراهنة وطرق التغلب عليها.

وفي إطار قطار البعثات الذي لا يتوقف عند محطة معينة، تكون غرفة تجارة الأردن على موعد غدا الاثنين مع استضافة بعثة تجارية مصرية تضم 15 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بقطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية في عمان، ومجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.

تعزيز الشراكة بين البلدين

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، قال إن استمرار استضافة البعثات التجارية المصرية أسلوب جديد نعمل عليه منذ فترة طويلة من أجل عقد لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن ومصر والتجار العرب المقيمين بالمملكة، كاشفا أن السوق الأردني لديه العديد من الشركاء من أصحاب أعمال من دول عربية سيتم دعوتهم للمشاركة، إضافة الى زيارات ميدانية لمراكز تجارية وصناعية كبرى أردنية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن هذه البعثات التجارية المصرية تمثل أهمية بيرة في إطار العلاقات الوثيقة بين القاهرة وعمان في ظل القيادة الحكيمة في البلدين ممثلة في الرئيس السيسي والعاهل الأردني، مؤكدا أن قطاع التجارة والخدمات في الأردن حريص على تنمية وتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين.

وأشاد بتجربة التوأمة فيما بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة تجارة الأردن والنقابة العامة للمواد الغذائية، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة جعل استضافة البعثات سواء المصرية أو الأردنية في عمان أو القاهرة على التوالي أمرا حتميا وضروريا لما ينتج من ثمار كبيرة لهذا التعاون والتنسيق والتبادل التجاري والاقتصادي.

بعثة تضم 35 شركة

قبل أسبوعين وتحديدا في 11 مايو الماضي، كانت العاصمة الأردنية عمان على موعد مع استضافة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بالشراكة مع غرفتي تجارة الأردن وعمان، وبالتنسيق مع المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، بعثة تجارية مصرية ضمت 35 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية.

وعلى هامش هذا المعرض، كانت /أ ش أ/ قد التقت برئيس البعثة المصرية عضو مجلس التصدير المصري للصناعة الغذائية علاء الوكيل، وأكد في تصريحات أن بعثة المجلس إلى الأردن تستهدف مشاركة كبيرة من أهم مستوردي الصناعات الغذائية في المملكة والعراق وفلسطين.

ولفت إلى أن الأردن تعد سادس أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار وتمثل 7ر3% من إجمالي صادرات قطاع الغذائية محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة بلغت 376 شركة في عام 2023 من بينها 43 شركة تزيد صادراتها على مليون دولار.

50 بعثة تجارية مصرية

وخلال العام الماضي، استضافت غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية أيضا، بعثة تجارية مصرية ضمت 50 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية ومواد الطباعة والتغليف.

وخلال المعرض أيضا، عقدت لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والمصدرين من الأردن ومصر، إلى جانب أصحاب أعمال من فلسطين وسوريا والعراق تم دعوتهم للمشاركة، فيما كانت الآمال وقتها هو أن تسهم هذه اللقاءات في رفع حجم التبادل التجاري العربي البيني وبناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار المتبادل لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهو هدف مازال في مرمى كل هذه البعثات التي تأتي إلى الأردن وغيرها من البلدان العربية في إطار العمل العربي المشترك لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

ووفقا لبيانات صادرة عن غرفة تجارة عمان، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر عام 2023 ما يزيد على 119،7 مليون دينار أردني، فيما يطمح الجانبان إلى المزيد من التبادل التجاري لرفع قيمة هذه الصادرات في البلدين الشقيقين وهو ما تقوم به الجهات المسئولة في القاهرة وعمان، وتعد البعثات التجارية رقما ضروريا وصعبا في إطار تحقيق هذا الهدف.