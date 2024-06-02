كاتب صحفي: موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة الفلسطينية هو تغليب لغة العقل

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن موقف الدولة المصرية الثابت منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهو تغليب لغة العقل للوصول إلى التهدئة، وهذا ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال استقباله أمس زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعكس مدى الرؤية المصرية للحلول المطروحة.

وأضاف أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن انخراط مصر على مدى الشهور الماضية للتهدئة واستضافتها لجهود الهدنة التي تدعوا إلى وقف القتال وإطلاق حلول سياسية، يشير إلى أن هناك بعض هذه الأطراف ليست بالمسؤولية الكافية من أجل إنهاء هذا الصراع.

الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة سابقا من ورقة للحل



وأوضح الكاتب الصحفي، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة انخراط جميع الأطراف في تفاوض جاد، هي مسألة ضرورية، باعتبار أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف في التوصل إلى وقف القتال، هو ما أفضى إلى استمرار الصراع في قطاع غزة إلى هذه اللحظة، لافتا إلى أن الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة سابقا من ورقة للحل.