الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى عيد الإذاعة المصرية.. محافظ مطروح يلتقى الإعلاميين والصحفيين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على عقد لقاء مع الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الإعلاميين الـ90، احتفالا بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1934، وكذلك الذكرى الثالثة والثلاثون لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة  بحضور المهندس حسين السينى سكرتير عام المساعد وشريف حليو منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمطروح.

دور الإعلام كشريك أساسى فى دعم خطوات التنمية

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع العاملين فى المجال الإعلامى المقروء والمسموع والمرئي بالمحافظة، مؤكدا دور الإعلام كشريك أساسي في دعم خطوات التنمية ومرآة للمجتمع ونقل نبض الشارع وقناة التواصل الفاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذى، مرحبا بتبادل الرؤى والأطروحات الفاعلة بما يخدم جهود التنمية، وتقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها للصالح العام والتيسير على المواطنين.

أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية

وأكد محافظ مطروح أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية انطلاقا من أمانة الكلمة، وتحري المصداقية والدقة فيما ينشر سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إيمانا بمدى تأثيرها على الرأي العام وحفاظا على مصلحة الوطن والقيم والثوابت المجتمعية من خلال رسالة إعلامية هادفة تعبر عن جهود تنمية المجتمع وتعبر عن قضاياه ومشكلاته وتساهم في حلها مع الترحيب بالنقد البناء.

ووجه محافظ مطروح الشكر  للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركته الفاعلة فى عدد من الفعاليات  وكذلك جهوده المستمرة  بالتعاون مع محافظة مطروح في توفير مزيد من الخدمات والمساعدات الإنسانية والحياة الكريمة للمواطنين في أقصى التجمعات.

جهود المحافظة

وعلى هامش اللقاء تم  عرض لأهم جهود المحافظة خلال عام  وكذا مقتطفات إعلامية  لأبرز التغطيات  الإعلامية  لجهود المحافظة فى مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذا جهود مركز إعلام المحافظة التابع للهيئة العامة الاستعلامات وجهود التحالف الوطني للعمل التنموي.

من جانبهم، وجه إعلاميو مطروح الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على الاحتفاء بهم كتقليد سنوي، وكذلك لجهود تنمية المحافظة، مع التأكيد على حرصهم على تحرى الدقة والأمانة بكل ما ينشر عن محافظة مطروح ونقل نبض المواطن ومشاكله للمسئولين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية المحافظة وما يقدم من خدمات للمواطن.

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