"موافقة فلسطينية وتملص إسرائيلي".. ردود الفعل بشأن خطة وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح خطوط عامة تصلح لوقف الحرب بشكل نهائي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن نتنياهو وحكومته اليمنية من الصعب عليه في هذا الوقت تحديدًا الالتزام الحقيقي والجدي بفكرة الانسحاب وإنهاء الحرب.

وأضاف البشتاوي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إنهاء الحرب يدخل نتنياهو في إشكاليات مع حكومته، وكان إيتمار بن غفير واضحًا في حديثه بالأمس حول "إذا تم تبني خطة بايدن ستحل الحكومة الإسرائيلية".

مطالب وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي أصبحت عالمية

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن نتنياهو طوال الـ 8 أشهر الماضية كان حريصًا على نفسه وعلى حكومته أكثر من أي قضية أخرى، لذلك هذه الخطة بحاجة إلى وقت، لأنه ليس من السهولة تطبيقها بهذه المرحلة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مطالب وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي أصبحت مطالب عالمية، فجميع من يشاهد تفاصيل هذه الحرب سئم من هذه السياسة، واعتبر أن إسرائيل تبالغ في ضربها وقصفها لقطاع غزة، خاصة أنها سيطرت على الحدود كلها وبٌني الرصيف الأمريكي، لكن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب.