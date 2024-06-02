وزير الإسكان يصل الإسكندرية لتفقد عددًا من مشروعات الطرق

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لتفقد عدد من مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

البدء في تسليم 159 وحدة بيت الوطن

وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك الأحد المقبل، الموافق 9/6/2024.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1، 2، يوم الأحد 9/6/2024، والعمارتين 3، 4، يوم الإثنين 10/6/2024، والعمارتين 5، 6، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارتين 7، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الإثنين 24/6/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الثلاثاء 25/6/2024، ووحدات العمارتين 15، 16، يوم الأربعاء 26/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17، 18، يوم الإثنين 1/7/2024، ووحدات العمارتين 19- 20، يوم الثلاثاء 2/7/2024، ووحدات العمارتين 21-22، يوم الأربعاء 3/7/2024، ووحدات العمارتين 23- 24، يوم الأحد 7/7/2024، ووحدات العمارتين 25-26، يوم الثلاثاء 9/7/2024، ووحدات العمارتين 27- 28، يوم الأربعاء 10/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 11/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.