رحمى: 10 آلاف و400 طالب يؤدون الامتحانات داخل 169 معهدًا على مستوى المحافظة

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على متابعة أداء طلاب القسم الأدبي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المحلة الكبرى، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام، وذلك بحضور الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب الامتحانات بمعهد المحلة الكبرى الثانوي بنين ومعهد الإمام الشافعي النموذجي الثانوي بنين بالمحلة الكبرى.

وأشاد محافظ الغربية بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجَّه محافظ الغربية للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

من جانبه، أشار الشيخ عبداللطيف طلحة إلى أن الامتحانات بدأت من السبت أول يونيو، وستستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي، وأن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد المحافظة ما يقرب من ١٠ آلاف و٤٠٠ طالب وطالبة لعدد ١٦٩ معهدًا على مستوى المنطقة.