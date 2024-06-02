اللجنة العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حُجَّاج السياحة وتكاتف كبير لإنجاح الموسم

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أعمال تفويج حُجَّاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم البدء برحلات الحج البري.

وقال تركي، في تصريحٍ صحفيِّ، إن آخر موعد لوصول حُجَّاج السياحة إلى المدينة المنورة سيكون يوم 4 ذي الحجة الموافق 11 يونيو الجاري، فيما سيكون آخر موعد لوصول الحُجَّاج إلى جدة يوم 13 يونيو.

تنسيق تفويج الحُجَّاج

وأشار إلى أنه تم ترتيب كل الأمور التي تخص الحُجَّاج المصريين مع الجانب السعودي، لافتًا إلى وجود تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، موجهًا الشكر إلى اللجنة الفنية للحج السياحي في دعم الغرفة.

وصرَّح: "هناك تناغم كبير بين الجميع من أجل توفير كل سبل الراحة للحُجَّاج، كما أن جميع شركات السياحة تضامنت في 104 مجموعات من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام".

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، يقومون باستقبال حُجَّاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحُجَّاج.