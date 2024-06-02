الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخشت: استحداث جائزة "الرواد" لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث جائزة جديدة لأول مرة بالجامعة وهي جائزة "الرواد"، وذلك وفقًا لمعايير قادرة على إبراز النخب العلمية من علماء الجامعة المؤثرين على المستوى الأكاديمي والمجتمعي والقومي، مشيرًا إلى أن الجائزة بمثابة شكر خاص من نوعه لكل علمائنا الذين يقدمون جهودهم لخدمة الوطن والبحث العلمي.

جائزة الرواد في 4 مجالات هي العلوم الأساسية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة دائما ما تكون حريصة على تقدير منتسبيها على مدار التاريخ، وبالتالي فإن جائزة "الرواد" فى إطار رؤية جامعة القاهرة لتشجيع وتحفيز جميع منسوبيها من خلال تقدير الأداء والجهود المميزة، موضحًا أن  الجامعة حرصت منذ عام 1981 على إنشاء جوائزها المختلفة لكي تمنح لأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتشجيعًا للمتميزين منهم الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في الارتقاء بتصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه خلال الفترة من 1981 حتى 2024 عملت الجامعة على زيادة وتنوع الجوائز العلمية الممنوحة في جميع القطاعات  هي جوائز الجامعة التشجيعية والتفوق والتميز العلمي والتقديرية إلى جانب جائزة نجيب محفوظ، وجائزة الأميرة فاطمة، مشيرًا إلى أن الهدف من الجوائز ليس التكريم فقط وإنما تحفيز الجميع على استمرار العطاء من الشباب والعلماء والرواد بمختلف تخصصاتهم بدون توقف.

معايير الجائزة تفرز العلماء الذين لهم مكانة علمية كبيرة وتضاهي الجوائز العلمية الدولية الكبرى

وشدد الدكتور محمد الخشت، أن مجلس جامعة القاهرة وافق على استحداث جائزة الرواد ومعايير الاختيار وهو استمرار لنهج إدارة الجامعة على تكريم كبار العلماء بالجامعة من أصحاب الأداء المميز وخاصة من أعضاء هيئة التدريس المؤسسين والذين لهم جهود بارزة في خدمة المجتمع على مستوى الجامعة والدولة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جائزة الرواد ستقدم في 4 مجالات وهي: العلوم الأساسية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية وأخرى في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على أن تكون قيمة الجائزة 100000 جنيه (مئة ألف جنيه مصري فقط لا غير) لكل جائزة، ويمنح من يحصل عليها شهادة تقدير.

txt

الخشت يعلن تفاصيل جوائز جامعة القاهرة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس

txt

فوز 14 من جامعة القاهرة بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن جائزة الرواد هي واحدة من الجوائز المهمة التي ستمنح الحاصلين عليها مكانة علمية كبيرة وذلك بسبب معاييرها القوية التي تعد لائحة شرف تضاهي الجوائز العلمية الدولية الكبرى.

معايير جائزة الرواد تعتمد علي نقاط تقييم محددة أبرزها تولي المناصب القيادية وإثراء الحياة الثقافية والعلمية

ومن جانبه أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن معايير جائزة الرواد تعتمد على نقاط تقييم في عدة مجالات أبرزها: التميز والريادة الجامعية والمساهمة في حل مشكلات جامعية ورفع تصنيف الجامعة، وتدريب كوادر لخدمة الجامعة، إلى جانب التميز والريادة المجتمعية والمساهمة في حل مشكلات قومية، فضلًا عن شغل الوظائف القيادية على مستوى الكلية والجامعة والدولة.

وتابع الدكتور السعيد، أن نقاط التقييم أيضًا تتضمن إثراء الحياة الثقافية والعلمية والمجتمعية سواء على مستوى النشر العلمي المحلي والدولي والكتب والمقالات العلمية المتخصصة وغير المتخصصة في وسائل الإعلام، والترجمات، والمؤلفات العلمية من غير كتب التدريس، وعضوية الجمعيات والهيئات العلمية والدولية، إلى جانب الحصول على الجوائز الدولية والمحلية.

الخشت جائزة الرواد العلوم الإنسانية الجوائز العلمية أخبار جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح