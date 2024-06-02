الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء توزيع خطابات الندب على المشاركين بأعمال الثانوية العامة اليوم.. والاعتذارات الثلاثاء

جريدة الدستور

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد في توزيع خطابات ندب الثانوية العامة على المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التربية والتعليم، باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة بداية من بعد غد الثلاثاء، ولمدة يومين ستنتهي يوم الخميس القادم.

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تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وكان أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.
وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:
١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة
٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"
٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة
٤) اسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة

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٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف
٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨) ابلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة والغاء التشعيب

١٣) الغشاش لايحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن اختبارات الثانوية العامة تنطلق يوم ١٠ يونيو الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.

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