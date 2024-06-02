الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع البلوجر "نستون" لاتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء

ارشيفية
ارشيفية

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها، مع البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التحقيق مع البلوجر نستون لاتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بث البلوجر سمية نستون، لها معلومات جنائية مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات البلوجر نستون مقاطع خادشة للحياء

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