«الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء» تشارك في مؤتمر إفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي 2024

شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، في معرض ومؤتمر إفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا 2024، والذي أقيم بمركز مصر الدولي للمعارض.

وقدم الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية محاضرة بعنوان "إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع نمو المحاصيل تحت الظروف المصرية"، حيث تم تسليط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء لتتبع نمو المحاصيل وإدارتها بذكاء منذ الزراعة وحتى ما بعد الحصاد، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مُتعدد الجوانب في تحسين القطاع الزراعي المصري، حيث يمكن استخدام تحليل البيانات الكبيرة لتحسين إنتاجية المحاصيل.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات من أجل التوسع في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بما في ذلك تطوير أعمال الرصد والحصر والإدارة الذكية للمحاصيل المزروعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تطبيق هذه التقنيات في جميع المجالات؛ لتعزيز القدرات التقنية البشرية ودفع عجلة التحول الرقمي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى دور الهيئة في التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع الزراعي الأفقي والرأسي باستخدام التقنيات الحديثة، والتي تمثل الثورة الزراعية الرابعة في قطاع الزراعة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والزراعة الذكية والبيانات الكبيرة، لافتًا إلى أن هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي من قطاع الزراعة والحفاظ على البيئة، موضحًا أن استخدام تقنيات التعلم الآلي في رصد وتتبع نمو المحاصيل وإدارتها الذكية يوفر المعلومات المطلوبة لصناع القرار ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي المصري.

جدير بالذكر أن هذا المعرض والمؤتمر يهتم بمجال التعبئة والتغليف والمُعالجة لسلسلة توريد تصنيع الأغذية والمشروبات في إفريقيا، واستعرضت هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء ونُظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها.