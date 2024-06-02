الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يرفض رحيل زياد كمال نهاية الموسم.. وأزمة بسبب الأجانب

زياد كمال
زياد كمال

رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل زياد كمال لاعب الفريق المعار من إنبي نهاية الموسم الجاري والتمسك باستمراره خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي ويرى مسئولو القلعة البيضاء أن الأفضل هو بقاؤه ومشاركته بشكل أقوى.

وضم الزمالك زياد كمال في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين والنصف، ويضع عليه مسئولو القلعة البيضاء آمالًا كبيرة، ومقتنعون بقدراته وإمكانياته، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا مع إنبي في وقت سابق ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة.

 

أزمة فى الزمالك بسبب رحيل الأجانب عن الفريق نهاية يونيو الجاري

ومن ناحية أخرى، يواجه مسئولو الزمالك أزمة كبيرة بسبب الثنائي الأجنبي سامسون أكينيولا وإبراهيما نداي بعد الاستقرار على رحيلهما عن الفريق نهاية الموسم الجاري وإخطارهما بذلك ولن يكمل الثنائي بطولة الدوري مع الزمالك.

وحسبما علمنا فإن سامسون ونداي سيرحلان مع نهاية يونيو، خاصة أن باب القيد في العالم سيفتح بعدها وهو ما يجعل الثنائي يبحثان عن تأمين وجهتيهما المقبلة وصعوبة الاستمرار لنهاية بطولة الدوري مع الزمالك في نهاية أغسطس المقبل، خاصة أنهما وقتها لن يستطيعا التوقيع لأي ناد وسيكون باب القيد قد أوشك على الغلق والأندية أنهت موسم الانتقالات.

 

واستقر مسئولو الزمالك على استمرار الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي خلال الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيلهما، خاصة أن الجزيري كان مهددا بالرحيل والإدارة تدرس وبقوة إعارته لأي ناد لكن القرار جاء في نهاية الأمر بالاتفاق مع جوميز بتجديد عقدي الجزيري والمثلوثي مع الفريق وبقائهما في الموسم المقبل، خاصة أن النادي يواجه من الأساس مشكلة إيقاف القيد ويخشى عدم القدرة على تعويضهما.

الزمالك زياد كمال انبى سامسون أكينيولا إبراهيما نداي سيف الدين الجزيري حمزة المثلوثي

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