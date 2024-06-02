الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد ضمان جودة التعليم في 21 مدرسة وروضة ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حصول 21 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في مختلف مراحل التعليم من  الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته، تقرير أعدَّه وكيل وزارة التعليم هاني عنتر، وتضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التعليم قبل الجامعي،على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال بعد صدور قرارات لها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح وكيل الوزارة أبرز معايير  واشتراطات حصول المنشأة التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة، والتي تتضمن: القدرة المؤسسية  "الرؤية والرسالة / القيادة والحوكمة / الموارد البشرية والمادية / المشاركة المجتمعية / ضمان الجودة والمساءلة "والفاعلية التعليمية التي تشمل "المتعلم / المعلم / المنهج / المناخ التربوي" وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكل المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية، مثمنًا مجهودات  إدارة الجودة والاعتماد تحت إشراف الأستاذ أحمد سيد الجارحي مدير إدارة الجودة بالمديرية.

اعتماد ضمان جودة التعليم في بني سويف

وهنَّأ وكيل التعليم، إدارات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال الحاصلة على  شهادة الاعتماد، مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في مدارس المحافظة، خاصة وأن الحصول على شهادة الاعتماد، أصبحت من أهم ركائز الارتقاء بالعملية  التربوية والتعليمية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسات والكيانات التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، القائمة على حسن تنشئة الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم، بجانب كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

وتضمنت قائمة المدارس الحاصلة على الاعتماد 21 مؤسسة تعليمية بكل المراحل (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ما بين تجديد اعتماد والحصول على شهادة الاعتماد لأول مرة (عمر بن الخطاب الابتدائية بسربو سمسطا، المهندس دويدار عبد الحميد الإعدادية المشتركة بالواسطى، الشهيد نعيم عاطف الإعدادية بنين ببا، الشهيد الرائد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة لغات الثانوية بني سويف، الشهيد عصام سالم الثانوية بنات  بالفشن).

فيما  حصلت 16 روضة على شهادة الاعتماد موزعة بواقع: 5 روضات بإدارة تعليم  بني سويف  وهي (روضة مدرسة برايت ستارز الرسمية لغات، روضة مدرسة التل للتعليم الأساسي، روضة مدرسة الناصر الابتدائية المشتركة، روضة مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي بنات، روضة مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي)، و3 روصات في سمسطا وهي (روضة مدرسة الإيمان الابتدائية المشتركة بعزبة خليل، روضة مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسي بدشطوط، روضة مدرسة الشنطور المجمعة 1) و3 روضات بالواسطى (روضة مدرسة قمن العروس الابتدائية، روضة مدرسة كوم ادريجة الابتدائية المشتركة، روضة مدرسة خديجة بنت خويلد) وروضتان بالفشن (روضة مدرسة الفشن الريفية الابتدائية، روضة مدرسة الشعراوي الابتدائية بالفنت).

بجانب 2 روضة بإدارة ناصر (روضة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات، روضة مدرسة بني عدي للتعليم الأساسي) وروضة واحدة بإدارة ببا (روضة مدرسة بني ماضي الابتدائية بنات،) في حين تم منح مهلة لخمس مؤسسات لاستيفاء بعض الملفات ومتبقى 18 مؤسسة في انتظار النتيجة من هيئة الجودة والاعتماد من إجمالي 44 مؤسسة تعليمية ببني سويف تقدمت للاعتماد في العام الدراسي 2024/2023.

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم الجودة المدارس

مواد متعلقة

وكيل "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الفشن المركزي

لمدة 12 ساعة.. ضعف مياه الشرب عن قرية باروط وتوابعها ببنى سويف

95 محضرًا للمخابز البلدية في بني سويف

استعدادات امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

قافلة طبية تفحص أكثر من 1600 حالة فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

رفع المخلفات ومراجعة تراخيص البناء بشوارع بنى سويف

إقبال كبير على لقاء الجمعة للأطفال بمساجد أوقاف بنى سويف

محافظ بنى سويف: القرب من المزارعين والاستجابة لمطالبهم يعزز الإنتاجية ويحقق التنمية

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح